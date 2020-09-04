ميركل ترحب بالحوار بين إسرائيل والإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة لتحقيق التقارب بين إسرائيل والإمارات خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الجمعة عقب المحادثة إن ميركل شددت في هذا السياق على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى حل الدولتين.

وكانت إسرائيل والإمارات أعلنتا عن إقامة اتصالات دبلوماسية في منتصف أغسطس، لتصبح بذلك الإمارات ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفي المقابل، تعتزم إسرائيل تعليق الضم المزمع لمناطق في الضفة الغربية المحتلة، والتي يطالب بها الفلسطينيون لدولتهم.

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وفي الأشهر القليلة الماضية، شنت الحكومة الألمانية حملة ضد خطوات الضم ودعت إلى استئناف المفاوضات المباشرة. وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، يبدأ وزير الدولة بالخارجية الألمانية نيلس آنن اليوم الجمعة زيارة لإسرائيل والمناطق الفلسطينية، والتي ستستمر حتى الاثنين المقبل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية اليوم أن "زيارة العمل هذه تركز في المقام الأول على التطورات المحتملة في عملية السلام في الشرق الأوسط، أيضا في ضوء جهود التطبيع بين إسرائيل والإمارات. ولهذه الغاية سيلتقي وزير الدولة آنن بممثلي الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية".

وأضاف البيان أنه علاوة على ذلك سينتهز آنن هذه الفرصة "لتبادل الأفكار مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف".