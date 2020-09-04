مسؤول من الخارجية الألمانية يزور إسرائيل وفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
يبدأ وزير الدولة بالخارجية الألمانية نيلس آنن اليوم الجمعة زيارة لإسرائيل والمناطق الفلسطينية، والتي ستستمر حتى الاثنين المقبل.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية اليوم أن "زيارة العمل هذه تركز في المقام الأول على التطورات المحتملة في عملية السلام في الشرق الأوسط، أيضا في ضوء جهود التطبيع بين إسرائيل والإمارات. ولهذه الغاية سيلتقي وزير الدولة آنن بممثلي الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية".
وأضاف البيان أنه علاوة على ذلك سينتهز آنن هذه الفرصة "لتبادل الأفكار مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف".
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