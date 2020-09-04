شاب ينهي حياته شنقًا في قنا.. والتحريات الأولية: حالة اكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

كشف فريق من إدارة البحث الجنائي في قنا، تفاصيل العثور على جثة شاب، مشنوق في منزله، بجوار الدير بقرية حجازة قبلي التابعة للوحدة المحلية لمركز قوص، إذ أكدت التحريات الأولية أنه أقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية واكتئاب حادة خلال عام كامل.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، بانتحار الشاب "عمر.هـ"، في العشرينات من عمره، بشنق نفسه داخل منزله.

وأوضحت التحريات الأولية أن الشاب أقدم على فعلته لمروره بأزمة نفسية وحالة اكتئاب لازمته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص العام، وحُرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.