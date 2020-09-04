اليونان والصين تستعرضان انتهاكات تركيا في شرق المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - أ ش أ
استعرض رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا اليوم الجمعة مع يانج جيتشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية، الانتهاكات التركية الأخيرة في شرق البحر المتوسط.
وقال ميتسوتاكيس - في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - "من بين كل التصريحات العديدة التي أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوجد تصريح واحد فقط أحتفظ به، وهو بشأن الحوار، وأرد بهذه الكلمات الواضحة وأقول.. اوقف الاستفزازات، وابدأ المحادثات".
وأبلغ ميتسوتاكيس المسئول الصيني بأن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، سيتوجه إلى نيويورك اليوم للقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حيث سيلقي خطابًا يوضح من خلاله الانتهاكات التركية في المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء اليوناني - في حديثه مع جيتشي - أن تركيا تجري أنشطة تنتهك "كل قاعدة من قواعد ميثاق الأمم المتحدة" على نحو يشوه التاريخ والجغرافيا، مما يهدد الأمن وطرق التجارة والطاقة في كافة أنحاء البحر المتوسط.
وشدد ميتسوتاكيس على أن الأنشطة التركية غير القانونية تستوجب رد فعل دوليا.
من جهته، قال جيتشي إن الصين تلتزم بالتنمية السلمية وتؤمن بأنه يتعين على كل دولة في العالم أن تتبع المسار ذاته، مؤكدًا أن الصين تراقب التطورات في شرق المتوسط عن كثب، وأن الأطراف المعنية يجب أن تحل خلافاتها من خلال الحوار وتتجنب الأفعال التي يمكن أن تصعد الوضع.
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