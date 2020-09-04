صور.. ضبط سلع منتهية الصلاحية داخل مخزن مواد غذائية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
شنت مديرية التموين بأسيوط، بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الجمعة، حملة على المحال التجارية بمركز أبو تيج، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والتصدي لكافة ممارسات الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص بمركز أبو تيج، على طريق المسعودي مساحته حوالي 500 متر مكون من 3 طوابق يوجد بالأول والثاني منه كميات كبيرة من المواد الغذائية والحلوى والبسكويت منتهية الصلاحية، وكميات أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي والأغذية غير مخزنة بالطرق القانونية مخالفًا بذلك أحكام القانون 281 لسنة 1994 لحيازته وتخزينه مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.
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