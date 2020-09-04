الرئيس الإيراني: لا تفاوض مع أمريكا خارج إطار الاتفاق النووي

رفضت إيران، اليوم الجمعة، إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خارج إطار الاتفاق النووي.

صرح بذلك محمود واعظي، مدير مکتب الرئيس الإيراني حسن روحانی، تعليقا على المقترح الأخير لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن استعداد بلاده للقيام بدور وسيط بين إيران وأمريكا للتفاوض المباشر،

بحسب وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية.

وقال واعظي: "لا قرار لدينا بالتفاوض مع الأمريكيين، وقد أعلنا موقفنا بشكل واضح للغاية".

ونوه واعظي إلى أنه لم يكن لافروف الوحيد الذي قدم مثل هذا المقترح، بل هناك دول

أخرى حاولت إيجاد حل لهذه القضية، وقال: "يجب على الأمريكيين العودة إلى الاتفاق النووي والتحدث في إطار هذا الاتفاق، وإلا فإن أي إجراء آخر لن ينجح".

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في فيينا عام 2015. ثم أعادت واشنطن فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.