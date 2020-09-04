منظمة الصحة العالمية تستبعد إتاحة لقاح كورونا قبل منتصف 2021

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل، مشددة على أهميةإجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها.
وأضافت المتحدثة مارجريت هاريس للصحفيين في إفادة في جنيف: "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيمعلى نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".
وقالت: "هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح ونحتاج أن نتأكد أيضا أنه آمن" في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.
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