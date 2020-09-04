هجوم على دورية أمن في الكرك بالأردن

أعلنت مديرية الأمن العام أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها أفضت لضبط عدد من الأشخاص الذين اعتدوا على رجال الأمن العام في محافظة الكرك.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن البحث ما زال جاريا عن باقي الأشخاص وبوشرت التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين تمهيدًا لإحالتهمللقضاء.
وأظهر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من الأشخاص وهم يعتدون على مركبة تابعة للأمن العام في محافظة الكرك بعد حملة أمنية لتنفيذ أمر إغلاق المحال التجارية.
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