نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وذكرت الوزارة - وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية - أن المتوفى رجل خمسيني كان قد أصيب بالفيروس إثر تفشي الوباء فيمدينة (أوكلاند) في أغسطس الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات المتأثرة بالفيروس إلى 23 حالة.
يذكر أن آخر حالة وفاة سُجلت في نيوزيلندا جراء الفيروس التاجي كانت في 28 مايو الماضي.
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