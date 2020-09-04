بعد غرق “سفينة الأبقار” قرب اليابان… البحث متواصل عن الطاقم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

لاتزال السلطات اليابانية تواصل البحث عن المزيد من أفراد طاقم سفينة شحن مواشٍ انقلبت قبالة سواحل البلاد.

واليوم اعلن خفر السواحل الياباني انه تم العثور على رجل فاقد للوعي وعدد غير معروف من الماشية النافقة.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الرجل كان على متن سفينة «غولف لايفستوك 1» التي كانت تقل على متنها طاقماً من 43 شخصاً ونحو 5800 رأس ماشية قبل أن تنقلب قرب سواحل جنوب غربي اليابان بعد أن ضربتها أمواج ناتجة عن إعصار قوى.

وقال خفر السواحل، الخميس، إنه أنقذ أحد أفراد الطاقم وهو الضابط الأول سارينو إدفارودو (45 عاماً) من الفلبين.

وفقدت السفينة، التي يبلغ وزنها 11 ألفاً و947 طناً، أحد محركاتها قبل أن تضربها الأمواج وتغرق.

وقال إدفاردو إن تعليمات صدرت للطاقم بارتداء سترات النجاة، وإنه قفز إلى الماء ولم ير أحداً من أفراد الطاقم قبل إنقاذه.

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وأرسلت السفينة نداء استغاثة من منطقة قرب جزيرة «أمامي أوشيما» في جنوب غرب اليابان الأربعاء، وسط رياح قوية وأمواج عاتية جراء الإعصار «مايساك».

وأوضح مسؤولون بوزارة الخارجية النيوزيلندية أن السفينة غادرت نيوزيلندا في 14 أغسطس حاملة 5867 بقرة ومتجهة إلى ميناء جينغتانغ في تانغشان بالصين، مضيفين أنه كان من المتوقع للرحلة أن تستغرق نحو 17 يوماً.

بدورها، قالت منظمة (سيف) المعنية بحقوق الحيوان في نيوزيلندا إن الكارثة تظهر مخاطر تصدير الماشية الحية، مؤكدة أنه «لم يكن ينبغي أن تكون هذه الأبقار في البحر، لا تزال هناك أسئلة مطروحة، ومنها لماذا يُسمح باستمرار هذه التجارة».

واستوردت الصين أكثر من 46 ألف رأس ماشية من نيوزيلندا منذ بداية العام، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية، معظمها موجه إلى مزارع الألبان الآخذة في التوسع بالبلاد.

وشرعت نيوزيلندا العام الماضي في مراجعة تصدير الماشية لديها، وهي تجارة بلغت قيمتها نحو 37 مليون دولار في عام 2019، بعد نفوق آلاف الحيوانات أثناء تصديرها إلى أستراليا.

“الرؤية”