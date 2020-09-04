طيران الإمارات ستستأنف تسيير رحلاتها اليومية إلى عمان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:12 مساءً - منذ ساعتين طيران الامارات أعلنت شركة طيران الإمارات عبر “تويتر” أنّها ستستأنف تسيير رحلات ركاب يومية إلى عمان اعتباراً من الثامن من أيلول الجاري. وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة في منطقة الشرق الأوسط إلى ثماني مدن.

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