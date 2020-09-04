توصيات كندية للأزواج بارتداء الكمامة أثناء العلاقة الجنسية للوقاية من كورونا!

دعت مسؤولة في قطاع الصحة العامة في كندا، أول أمس الأربعاء، بعض الأزواج إلى أخذ احتياطات، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تشمل تفادي التقبيل، ووضع كمامة، خلال ممارسة الجنس.
ونقلت “يورونيوز” عن بيان للمسؤولة، تيريزا تام، قالت فيه: “العلاقات الجنسية قد تكون معقدة، خلال جائحة كوفيد-19، خصوصا للأشخاص، الذين لا يعيشون مع شريك حميم، أو الذين يواجه شريكهم الجنسي خطرا كبيرا للإصابة بالمرض”.
وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن “الأنشطة الجنسية، التي تنطوي على أقل قدر من المجازفة، خلال تفشي كوفيد-19، هي تلك، التي يمارسها الشخص منفردا”.
وفي حال إقامة علاقات جنسية “مع شخص لا يعيش في المنزل نفسه، أو في الدائرة الاجتماعية عينها”، على الأشخاص تفادي التقبيل، والحرص على “عدم تلامس الوجوه، أو تقاربها”، وفي هذه الحالة، يُنصح بوضع “كمامة تغطي الأنف، والفم”.
ولفتت تام الانتباه إلى أن “الأمر الأهم يتمثل في إقامة علاقة ثقة مع الشريك الجنسي”، ودعت، أيضا، إلى ضرورة مراقبة الأشخاص لوضعهم الصحي، بهدف رصد أي عارض متصل بالإصابة بكوفيد-19، والحد من تناول الكحول، و”مواد أخرى” لاتخاذ “قرارات حكيمة”.
وأوضحت تام أن خطر انتقال عدوى الفيروس عن طريق السائل المنوي، أو إفرازات المهبل “ضعيف جدا”، ومع ذلك، أوصت الأشخاص باعتماد “سلوكيات جنسية آمنة، بما يشمل استخدام الواقي الذكري، وتبادل المعلومات” بشأن الأمراض المنقولة جنسيا.
وأحصت كندا، أل أمس، ما يقرب من 130 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 9121 وفاة. وما يقرب من 90 في المائة من المصابين تعافوا من المرض.
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