“ذا فويس كيدز” في فرنسا.. المغربي عبد الله يخطف الأنظار بغنائه بالعرببة – فيديو

يشارك طفل مغربي الأصل، يدعى عبد الله، في برنامج “ذا فويس كيدز” في نسخته الفرنسية، التي تعرض على قناة “TF1”.
واستطاع عبد الله، البالغ من العمر 15 سنة، في الحلقة الماضية من البرنامج، اجتياز مرحلة “الصوت وبس”، عبر أداء أغنية الراي “غير روحي” .
ورافق عبد الله على المسرح والده، الذي عزف على آلة العود، قبل أن يحظى باهتمام 3 مدربين، عبروا عن رغبتهم في ضمه إلى فرقهم.
واختار عبد الله الانضمام إلى فريق الفنان الفرنسي، كنجي جيراك، النجم الفائز في الموسم الثالث من مسابقة الغناء “ذا فويس” في فرنسا.
ويرتقب أن يطل عبد الله مرة أخرى على جمهور النسخة الفرنسية من “ذا فويس كيدز”، مرة أخرى بعد بداية المرحلة الثانية من البرنامج.
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