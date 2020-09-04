بعد السيول الجارفة.. سكان دواوير إگنان في تزنيت في عزلة تامة من دون ماء ولا كهرباء ولا مواد غذائية

يشكو سكان دواوير إگنان في جماعة “أفلا إغير”، التابعة لإقليم تزنيت، من انقطاع الماء والكهرباء، بسبب السيول الجارفة، تسببتها أمطار غزيرة، قبل ثلاثة أيام.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سكان دواوير تكموت، وتمسولت، وإدوهيرت، وتمقيت، بالإضافة إلى دواوير دوتميم، وتجفرت، وأوكليض، وزاوية تمكيدشت، في عزلة تامة، بعد الخسائر، التي سببتها السيول الجارفة، فهذه الدواوير من دون كهرباء، أو ماء صالح للشرب، أو محلات للمواد الغذائية.

وقال حسن بسفاو، رئيس جمعية أزغار لتنمية والتعاون، في حديثه مع “اليوم 24″، إن الفيضانات الأخيرة لم تشهدها المنطقة منذ سنوات، وخلفت خسائر كبيرة في الممتلكات، والأراضي الفلاحية، مشيرا إلى اقتلاع مئات الأشجار، وأعمدة الكهرباء، وجرف محلات للمواد الغذائية، وقطع التيار الكهربائي، وتدمير الآبار، وشبكة الماء الصالح للشرب، فضلا عن تدمير الطاقة الشمسية.

وأضاف المصدر نفسه أن عددا من السكان أضحوا من دون مأوى، بعدما جرفت السيول بعض المنازل، خصوصا في دوار تمقييت، مؤكدا أن حركة السير في الطريق الرابط بين تافراوت، واغرم، متوقفة الآن.

إلى ذلك، طالب المتضررون الجهات المعنية بالتدخل لمساعدتهم، لاسيما أنهم في عزلة تامة، منذ ثلاثة أيام، أي منذ الأمطار، والسيول الجارفة.