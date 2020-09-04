بعد شهر من انفجار بيروت.. عمال الإغاثة يرصدون “علامات حياة” تحت الركام

بدأ عمال إنقاذ لبنانيون في التنقيب بأيديهم عوض الآلات وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت، اليوم الجمعة، بعد رصد علامات على وجود حياة تحت الركام، على الرغم من مرور شهر كامل على الانفجار المروع، الذي ألحق دمارا واسعا في العاصمة.

وتكثفت الجهود بعد أن اكتشف كلب بوليسي، تابع لفريق البحث، والإنقاذ التشيلي، شيئاً ما لأول مرة أثناء مرور الفريق في شارع الجميزة في بيروت، واندفع نحو أنقاض أحد المباني.

وبعد ذلك، استخدم الفريق معدات الكشف الصوتي للاشارات، أو دقات القلب، ورصد ما يمكن أن يكون نبضاً من 18 إلى 19 نبضة في الدقيقة، ولم يعرف بعد أصل الإشارة النابضة، لكنها أطلقت بحثاً محموماً، وأثارت أملاً جديداً.

وفي هذا الصدد، قال يوسف ملاح، وهو عامل في الدفاع المدني، إنه بنسبة “99 في المائة لا يوجد شيء، ولكن حتى لو كان احتمال الأمل أقل من 1في المائة، يجب أن نواصل البحث”، وأضاف أن رجاله سيواصلون العمل، طوال الليل، وأن العمل حساس للغاية.

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وقال شاهد من رويترز إن مجموعة من العمال رفعت قطعا خرسانية، وغيرها من أجزاء المبنى المحطم في حي الجميزة السكني.