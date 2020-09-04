شكرا لقرائتكم خبر عن 612 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل عدد المصابين إلى 72,766 حالة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة، مشيرةً إلى شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 63,158 حالة.

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