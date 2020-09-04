شكرا لقرائتكم خبر عن "التباس" في تطبيق الحجر الصحي في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وقررت ويلز فرض حجر صحي على القادمين من البرتغال وجبل طارق وبولينزيا الفرنسية وجزر ميكونوس وزاكينثوس ولسبوس وباروس وأنتيباروس وكريت اليونانية اعتبارا من اليوم الجمعة.
وستطبق اسكتلندا ذات الإجراءات على القادمين من البرتغال وبولينزيا الفرنسية اعتبارا من الساعة 0300 بتوقيت جرينتش غدا السبت، بينما لن تطبق إنجلترا ولا أيرلندا الشمالية نفس الإجراءات عليهم.
وقال وزير النقل جرانت شابس لقناة سكاي نيوز "أعلم أن الأمر يسبب التباسا لأن القواعد ليست موحدة" في أنحاء المملكة المتحدة.
ولدى سؤاله عن إجراء فحوص كورونا في المطارات قال شابس إن الفحص الذي يجرى في يوم الوصول لن يكون دالا على الأرجح.
وأوضح قائلا "إجراء فحص في اليوم الأول لدى القدوم للبلاد لن يرصد على الأرجح الأغلبية العظمى ممن سافروا بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن خبراء الصحة في الحكومة يعتقدون أن مثل هذا الاختبار لن يرصد سوى سبعة بالمئة ممن يحملون الفيروس.
وأضاف "لذا يتعين أن تكون هناك فترة حجر صحي، ربما سبعة أو ثمانية أيام، وقد ينبغي إجراء فحص وقتها.. تلك هي الإجراءات التي نعمل بها".
كانت هذه تفاصيل خبر "التباس" في تطبيق الحجر الصحي في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.