شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة في بيان إن رجلا في الخمسينات من عمره توفي في أوكلاند اليوم نتيجة إصابته بالفيروس.
وقال المدير العام للصحة، أشلي بلومفيلد، إن سكان نيوزيلندا سيشعرون بالقلق إزاء حالة الوفاة المرتبطة بـ "كوفيد- 19" وهي الأولى منذ 28 مايو.
وأضاف: "لطالما أدركنا احتمال حدوث مزيد من الوفيات المرتبطة بكوفيد- 19 "، مضيفا أن الفيروس يمثل "تحديا كبيرا".
وذكر أن "أخبار اليوم تعزز أهمية يقظتنا المشتركة ضد كوفيد 19-، والعواقب الخطيرة للغاية التي يمكن أن يحملها الفيروس معه، و(يقظتنا إزاء) الإجراءات التي يتعين علينا جميعا اتخاذها لوقف الانتشار وكسر أي سلسلة انتقال والحد من الوفيات".
وسجلت نيوزيلندا 1413 حالة إصابة بـ "كوفيد19-"، وبلغ عدد الحالات النشطة 112 وعدد الوفيات .23
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