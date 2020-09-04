شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تمدد قيود التباعد الاجتماعي لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة تمديد العمل بقواعد التباعد الاجتماعي المشددة في منطقة سول الكبرى لمدة أسبوع آخر، حتى 13 سبتمبر الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة الكوري الجنوبي نيونج هو قوله في مؤتمر صحفي أن كوريا الجنوبية لن تسمح سوى بخدمات الطعام السفري والتوصيل في المقاهي والمخابز ومحال المثلجات ذات الامتيازات التجارية، في تمديد للإجراءات التي تم فرضها الأسبوع الماضي على هذه النوعية من المقاهي.

وتعتزم كوريا الجنوبية تمديد العمل بالمستوى الثاني من قواعد التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين، كما سيتم تمديد سريان نظام التعليم عن بعد، من خلال الانترنت، حتى 20 سبتمبر، بدلا من 11 سبتمبر.

وكان رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونج سي كيون حذر في وقت سابق من مخاطر الإسراع في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، لأنها قد تؤدي إلى قفزة جديدة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.