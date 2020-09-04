تسريب صورة قديمة لهيفاء وهبي.. هل تغيرت كثيراً؟

ومما جاء في التعليقات: "جمال طبيعي منذ الازل" و"تشبه الممثلة المصرية يسرا اللوزي" و"حلوة من وهي وصغيرة" و"حلوة صراحة ما تغير شي".يشار إلى ان هيفا عبرت عن غضبها في وقت سابق بسبب زج اسمها في قضية الاغتصاب التي باتت تعرف بقضية فيرمونت.

وفي هذا السياق نشرت عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" في حسابها على "إنستغرام" نصاً لمحادثة جرت بينها وبين أحد مراسلي جريدة "الوطن" المصرية. وتبين أن الأخير أراد أخذ رد منها حول ما نُشر عن قيام أحد المحامين بطلب استدعائها للتحقيق مع عدد من الفنانين كمتهمين في هذه القضية.