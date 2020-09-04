- 1/2
- 2/2
يشار إلى ان هيفا عبرت عن غضبها في وقت سابق بسبب زج اسمها في قضية الاغتصاب التي باتت تعرف بقضية فيرمونت.
وفي هذا السياق نشرت عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" في حسابها على "إنستغرام" نصاً لمحادثة جرت بينها وبين أحد مراسلي جريدة "الوطن" المصرية. وتبين أن الأخير أراد أخذ رد منها حول ما نُشر عن قيام أحد المحامين بطلب استدعائها للتحقيق مع عدد من الفنانين كمتهمين في هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صورة قديمة لهيفاء وهبي.. هل تغيرت كثيراً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.