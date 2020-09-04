النزاهة: ضبط عجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب في الأنبار

أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل إحباط عمليَّةٍ لتهريب عجلاتٍ محملةٍ بمواد كهربائيّة عبر منفذ طربيل الحدودي بمحافظة الأنبار، مبينةً ضبط أربعة متهمين خلال العمليَّة.
ونوهت إلى "استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص بضبط كل ما له مساس بالجريمة، إذ تم تأليف فريق عملٍ من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة والانتقال إلى السيطرات الخارجيَّة القريبة من المنفذ بمساندة الجهات المتعاونة، وتم ضبط العجلات، فضلاً عن المتهمين بعمليَّة التهريب".
وبينت الدائرة أن "التحقيقات الأوليَّة قادت إلى وجود مخالفاتٍ وتلاعب في الكميات ونوعيَّة المواد"، لافتةً إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد، وعرضه رفقة أوراق التحقيق الأوليَّة والمتهمين الأربعة المضبوطين على قاضي التحقيق المختص، الذي قرَّر توقيف المتهمين، وحجز الشاحنات مع المواد المضبوطة".
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