'JBL' تقدم مجموعة مميزة من السماعات اللاسلكية لمنافسة 'آبل'







ومن المفترض أن تباع سماعات Live Free NC Plus بسعر 186 دولارا، وأن تزود بمحفظة بلاستيكية صغيرة فيها بطارية إضافية تكفي لشحن السماعتين الصغيرتين لتعملا 21 ساعة.

أما سماعات Reflect Mini فمن المفترض أن تطرح في الأسواق بسعر 173 دولارا، كونها لاتحوي ميزة الشحن اللاسلكي مثل Live Free NC Plus.

كما كشفت JBL أيضا عن نموذج آخر هو 225TWS، سعره 120 دولارا، سماعتاه مزودتان ببطارية داخلية تكفيهما لتعملا 5 ساعات متواصلة، ويمكن شحن السماعتين عبر البطارية الإضافية الموجودة في الحافظة البلاستيكية الخاصة بهما، لتعملا 20 ساعة إضافية.

ومن أبرز نماذج السماعات اللاسلكية التي كشفت عنها JBL مؤخرا جاء نموذجا Live Free NC Plus و Reflect Mini اللذان يتمتعان بميزة عزل الضوضاء الخارجية، وهياكل أنيقة مقاومة للماء والغبار وفق معايير IPX7 العالمية، فضلا ميزة Android Fast Pair التي تسمح بالاقتران مع أجهزة وهواتف أندرويد لاسلكيا وبسرعة كبيرة، وميزة Smart Ambient التي تساعد على سماع الأصوات الخارجية عند الحاجة كي لا يتسبب استعمال السماعات لأصحابها بالحوادث.ومن المفترض أن تباع سماعات Live Free NC Plus بسعر 186 دولارا، وأن تزود بمحفظة بلاستيكية صغيرة فيها بطارية إضافية تكفي لشحن السماعتين الصغيرتين لتعملا 21 ساعة.أما سماعات Reflect Mini فمن المفترض أن تطرح في الأسواق بسعر 173 دولارا، كونها لاتحوي ميزة الشحن اللاسلكي مثل Live Free NC Plus.كما كشفت JBL أيضا عن نموذج آخر هو 225TWS، سعره 120 دولارا، سماعتاه مزودتان ببطارية داخلية تكفيهما لتعملا 5 ساعات متواصلة، ويمكن شحن السماعتين عبر البطارية الإضافية الموجودة في الحافظة البلاستيكية الخاصة بهما، لتعملا 20 ساعة إضافية.

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