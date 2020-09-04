بسبب خلاف عائلي.. رجل يقتل ثلاث نساء في البصرة

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة ةمنه، "بعد ورود اخبار عن وجود جريمة قتل ثلاثة نساء وإصابة رابعة في الهارثة على الفور، تم تشكيل فريق عمل باشراف ومتابعة من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم والانتقال إلى مكان الجريمة".



واضافت، "من خلال التحري وجمع المعلومات تم والتعرف على هوية القاتل الهارب وتم كشف ملابسات الجريمة بسبب خلاف عائلي ولازالت الجهود مستمرة للقبض على القاتل و الصادر بحقه امر قبض قضائي وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي.".

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