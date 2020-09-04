وقالت الدائرة فقي بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت ١٨٨ إصابة". وتابعت، أن "حالات الشفاء في المحافظة لهذا اليوم بلغت ٢٢٩ حالة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل ١٨٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا في الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.