اخبار العالم

مقتل منتسب بهجوم مسلح في البصرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال مصدر في حديث لـ الخليج 365، "اقدم شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية اقدما على قتل مواطن يعمل منتسب امني من سلاحه الشخصي ضمن منطقة الكرمة في البصرة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "لم يتبين اذا كان الاستهداف بسبب خلاف شخصي او طبيعة عمل الضحية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل منتسب بهجوم مسلح في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا