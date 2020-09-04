مقتل منتسب بهجوم مسلح في البصرة

وقال مصدر في حديث لـ الخليج 365، "اقدم شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية اقدما على قتل مواطن يعمل منتسب امني من سلاحه الشخصي ضمن منطقة الكرمة في البصرة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "لم يتبين اذا كان الاستهداف بسبب خلاف شخصي او طبيعة عمل الضحية".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "لم يتبين اذا كان الاستهداف بسبب خلاف شخصي او طبيعة عمل الضحية".
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