اتهمت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، الحكومة بتعيين أشخاص في "مراكز حساسة" بوزارة المالية، قالت إن تاريخهم الوظيفي تشوبه "شبهات"، معتبرة أن التعيينات جرت وفق "إجراءات مزاجية"، فيما توعدت الحكومة بـ"موقف صارم".
وأضافت أن "أغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم والتي ذيلت جميعها بعبارة (بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء) يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات والفشل، وهذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح وسيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملفين المالي والاقتصادي".
وتابعت اللجنة أنه "من منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية و تشريعية، فسوف يكون لنا موقف حازم وصارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية والمحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة ووزارة المالية اللتان وللأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة نيابية توجه اتهاماً للحكومة بسبب تعيينات 'مزاجية' وتتوعدها بـ'موقف صارم' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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