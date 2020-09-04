بالصور.. أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم!

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بحسب موقع “Fillgap”، في قائمة أجمل 10 وجوه لفتيات مشهورات مسلمات في العالم لعام 2020 ، تصدرت الفنانة التركية الشابة، هاندا آرتشيل، القائمة، واحتلت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، المركز الثاني، والنجمتان التركيتان، فهرية أفجان، ومريم أوزرلي، المركزين الثالث والرابع، على التوالي.
وجاءت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، في المركز الخامس، وشقيقتها، بيلا حديد، في المركز السادس. أما المركز السابع فكان من نصيب الممثلة الإيرانية، بهارة كيان أفشار.
وأحتلت الممثلة الهندية، عارضة الأزياء، زارين خان، المركز الثامن، واحتلت الشيخة مهرة، كريمة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المركز التاسع .
وجاءت في المركز العاشر فنانة وعارضة أزياء من بنغلادش تدعى مهزابيان شودري.
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وأحتلت الممثلة الهندية، عارضة الأزياء، زارين خان، المركز الثامن، واحتلت الشيخة مهرة، كريمة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المركز التاسع .
وجاءت في المركز العاشر فنانة وعارضة أزياء من بنغلادش تدعى مهزابيان شودري.
هاندا آرتشيل
روان بن حسين
فهرية أفجان
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
بيلا وجيجي حديد
بهارة كيان أفشار
زارين خان
الشيخة مهرة
مهزابيان شودري
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.