بالصور.. أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم!

وجاءت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، في المركز الخامس، وشقيقتها، بيلا حديد، في المركز السادس. أما المركز السابع فكان من نصيب الممثلة الإيرانية، بهارة كيان أفشار.

وأحتلت الممثلة الهندية، عارضة الأزياء، زارين خان، المركز الثامن، واحتلت الشيخة مهرة، كريمة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المركز التاسع .



وجاءت في المركز العاشر فنانة وعارضة أزياء من بنغلادش تدعى مهزابيان شودري.

هاندا آرتشيل

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