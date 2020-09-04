تفكيك 3 خلايا إرهابية في تونس تنشط على الحدود مع ليبيا

الخليج 365 - محسن أمين - تونسالجمعة 2020/9/4 03:24 م بتوقيت أبوظبي
قالت مصادر أمنية تونسية اليوم الجمعة إن قوى الأمن نجحت في تفكيك 3 خلايا إرهابية تنشط على الحدود مع ليبيا وترتبط بشبكات الجريمة المنظمة ومهربي البشر.
وأعلنت وزارة الداخلية في تونس أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من إيقاف 40 شخصا على صلة بقضايا إرهابية خطيرة.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه ”الخليج 365”، إنه تم إحالة عدد منهم إلى وحدة البحث في جرائم الإرهاب على خلفية تدوينات ذات منحى متطرف والتورط في قضايا ذات صبغة إرهابية.
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أوضحت مصادر أمنية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم تفكيك 3 خلايا إرهابية في محافظة سوسة الساحلية، وضبط أسلحة وخرائط كانت ستستهدف مراكز أمنية.
وأشارت إلى أن هذه الخلايا تنشط بين تونس وليبيا، ولها ارتباطات بالمليشيات الإرهابية غرب ليبيا وشبكات ترويج المخدرات في الجنوب التونسي ومهربي البشر.
وكانت الداخلية التونسية أعلنت نهاية شهر أغسطس /آب الماضي عن تمكنها من الكشف عن خلية إرهابية تخطط للالتحاق بإحدى بؤر التوتر ودعم الجماعات الإرهابية.
وأفادت بأن هذه الخلية تتجاوز 10 أشخاص لهم ارتباطات بجماعات مسلحة في الغرب الليبي، وينشطون في مجال تهريب الأسلحة بين البلدين.
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