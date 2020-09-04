شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من التقارير الكاذبة لقناة الجزيرة الإرهابية وكيفية صناعة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب معتز محمود، إن قنوات الإخوان الإرهابية تعمدت على نشر الأخبار والتقارير الكاذبة والشائعات التي تفتقد للمهنية والمصداقية، وذلك في محاولة يائسة من هذه القنوات وعلى رأسها الجزيرة للنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى، وذلك من خلال هذه الموضوعات، كما أنها تعودت على نشر صور بعيدة كل البعد عن الواقع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالتزامن مع كل إنجاز للدولة المصرية والإعلان عن حجم مشروعات جديدة نجد هذه القنوات سرعات من تقوم بالتشكيك في الأرقام والتفاصيل بل والنتائج المتعلقة بهذه المشروعات، وذلك من خلال كم من الأخبار الكاذبة والتصريحات المتجزأة والصور المأخوذة بزاوية محددة تخدم أهدافهم الخبيثة والمغرضة.

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وأكد عضو البرلمان، ان هذه القنوات تمول من قبل أنصار الجماعة الإرهابية في مختلف الدول على مستوى العالم، ولكنها تبث سمومها في الدولة المصرية، وهذا يعود لعلم هؤلاء الإرهابيين بحجم الدولة المصرية ودورها في القضاء على هذا التنظيم الإرهابي الخبيث، مما يدفعهم لتشويه صور الدولة المصرية ومؤسساتها والتقليل من حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.

يذكر أن مذيعى قناة الجزيرة القطرية، يواصلون سلسلة التحريض على الدول العربية، من خلال الإملاءات التي تتم لهم، من أجل تنفيذ أجندة تميم بن حمد في المنطقة، حيث تعمل هذه القناة و أبواقها الإرهابية وعلى رأسها المذيع جمال ريان، والذى تحول إلى أداة على التحريض لإثارة الفوضى في المنطقة.

تقرير بالفيديو متداول أعدته مؤسسة ماعت، كشفت فيه فضائح مذيع الجزيرة القطرية، جمال ريان، والدور التحريضي الذى يقوم به من أجل إثارة الفوضى في المنطقة، وتحريضه الأخير الذى بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الحكام العرب، والتى تكشف عن الوجه الإرهابي لمذيعي القناة القطرية.