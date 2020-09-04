شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات البرلمان" تُعدد الخطوات الشيطانية لقناة الجزيرة الإرهابية لتشويه الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها الجزيرة تتعمد الإساءة للدولة المصرية والتقليل من حجم الإنجازات على الأرض، وذلك من خلال معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة ومفبركة لا تمت للواقع بصلة وتعتمد على لجانها الإلكترونية في الترويج لهذه الأخبار الكاذبة والبعيدة كل البعد عن الواقع، وذلك من أجل كسب استعطاف الشارع مرة أخرى بعدما لفظها الجميع دون رجعة مرة أخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المتابع لتقارير قنوات الإخوان الإرهابية والجزيرة في المقدمة يجدها تكثف من أخبارها الكاذبة والشائعات بالتزامن مع افتتاح المشروعات القومية والإعلان عن تدشين مشروعات قومية او تقرير إنجازات، وهذا يؤكد أن هذه المحطات المسومة لا هدف لها سوى تشويه صورة مؤسسات الدولة والتقليل من حجم الإنجازات التي نشهدها خلال السنوات الأخيرة على أرض الواقع.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك العديد من الوقائع التي تؤكد ان هذه الجماعة الإرهابية ليس لديها ما يمنع أن تتحالف مع الشيطان من أجل تحقيق أغراضها الخبيثة ضد الوطن، وبعدما أصبحت ملفوظة في الشارع أصبح لا يوجد لها سبيل للوصول للمواطنين سوى من خلال القنوات الخبيثة، ولكن وعى المصريين سيكون لمثل هذه القنوات بالمرصاد، ولن ننساق خلف هذه الشائعات والأكاذيب التي لا هدف منها سوى النيل من العزيمة و تشويه الصورة العامة لحجم الإنجازات.

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