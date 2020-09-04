شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دينية البرلمان" يفضح لجوء الإخوان الإرهابية للكذب عبر إعلامها الممول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن إعلام الجماعة الإرهابية مازال يواصل بث السموم في المجتمع، في محاولة بائسة منه للنيل من عزيمة الشعب المصرى، ولكن المصريين أثبتوا أنهم يقفون صفا واحدا خلف وطنهم ضد مواجهة أية محاولات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار أو النيل من الوطن، قائلا: لن تستطيع هذه القنوات الممولة والمحرضة أن تنال من عزيمتنا وسنظل متماسكين صفا واحدا ضد مواجهة أي مخاطر".

ولفت وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى أن هذه المنصات التي تبث سمومها أصبحت هي المخرج والمتنفس الوحيد لهذه الجماعات الإرهابية خاصة بعدما لفظها الجميع، فاصبحت تمارس دورها المسموم من خلال هذه المنصات الإرهابية الداعية للإرهاب والتي تنشر وتشيع الأخبار الكاذبة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهناك لجان إلكترونية تقوم باستكمال هذا الدور المشئوم والخبيث على الأرض.

وحذر عضو مجلس النواب، من الانسياق خلف هذه الشائعات والأكاذيب التي تبثها قنوات الإخوان وفى مقدمتها قناة الجزيرة الممولة والتي تعمل لحساب أجندات خاصة وأهداف محددة، مشددا على ضرورة بحث إمكانية وقف بث هذه المحطات المشبوهة التي تقوم بدور مسموم، خاصة وأنه أصبح جليا للجميع أنها تعمل من اجل زعزعة امن واستقرار الشارع المصرى، متابعا:" جماعة الإخوان الإرهابية بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة تبحث عن متنفس من خلال وسائل الإعلام".

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