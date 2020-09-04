شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يشرح كيف أصبح الكذب والتضليل عنوان الجزيرة لضرب الإنجازات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم كافة الأساليب القذرة من تحريف وتشويه وبث الشائعات المفبركة من أجل تنفيذ مخططاتهم فى ضرب استقرار الدولة، وأن إعلام الجماعة يواصل ادعاءاته فى الترويج لأى أكاذيب تنول من أى إنجازات تقوم بها الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة وأجهزتها تدرك أنها تقود حربا شرسه مع الجماعه الإرهابية وآخرين ممن يتآمرون وحريصة على التصدى لها ، مشيرا إلى أن الجماعة اعتمدت فى بث شائعاتها من خلال اللجان الالكترونية لها على مواقع التواصل وأيضا من خلال إعلامهم فى تحريف الحقائق وتزويرها.

وشدد عضو مجلس النواب أن الكذب والتضليل أصبح عنوان قنوات الإرهابية وعلى رأسهم الجزيرة، الدائم والمستديم، موضحا أن من يتابعم عليه أن يعلم بأن كل ما تقدمه من مادة إعلامية هى مادة غير مهنية بالمرة وممتزجة بالتشويه والتحريف ، مشددا أن هناك دورا كبيرا على المواطن المصرى، وهو أيضا أن يتأكد من المعلومة قبل أن يقوم بترويجها عبر صفحات التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن الترويج للشائعات هو مخطط إخوانى يريدون به التأثير على الإنجازات التى تتم فى الدولة، وعلى كل مواطن أن يواجه كل هذه المخططات الإخوانية.

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وشدد أن "الإرهابية" تتعمد إغفال كل ما تقوم به الدولة من إنجازات لصالح المواطن بل وتقوم بقلب الحقائق وتجعله بصورة وكأنه ضده .