شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يكشف أسباب تركيز إعلام إخوان الشياطين على تشويه القضايا الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قنوات الإخوان تركز على القضايا الشعبوية التي تهم المواطنين فى المقام الأول، وتقوم باللعب على هذا الوتر بتشويهه، وذلك على أمل زائف بأن تنتج ممارسة الإخوان فى الحض على الكراهية والعنف، فيؤدي لإنفجار يدفع بهم للعودة من جديد للحكم.



ولفت الخولى، إلى أن هذا ما ظهر فى التعامل مع كافة الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإصلاح ليس سهلا، خاصة بعد عقود متعاقبة من الفساد والمخالفات، ما يجعلهم يلعبون على مقاومة الإصلاح من أجل التخديم على شرائح المخالفين والفاسدين وخدمة أغراضهم فى ضرب الاستقرار بالدولة.

وشدد على أن الجماعه الإرهابية تعتم على وجود عدة مشروعات ضخمه للإسكان ونماذج رائعه للقضاء على العشوائيات وبناء سكن ملائم لمحدودي الدخل وتغفل كل ذلك وتلعب عليها أبواق الإخوان من اجل إحراز مكاسب سياسية.



وشدد "الخولى" على أن الجماعه تتطلع من خلال التركيز على هذه القضايا بأن تراكم التركيز عليها يمكن أن تعيد بهم للسلطة من منظورهم لكن الحقيقة أن الشارع نفر منهم ولن يعود بهم مرة آخري مهما حدث.



ولفت أمين سر لجنة الغلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي أن الشعب هو بطل الإصلاح الاقتصادى ولولا ما اتخذ من إجراءات كانت مصر فى وضع مختلف فى ظل مواجهة تداعيات كورونا والتي أثرت على العالم كله.

