وزير الأوقاف من مدينة الطور: نحتاج إلى الإيمان والعلم معًا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين بمدينة الطور بجنوب سيناء، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

جاءت الخطبة تحت عنوان "العلم والإيمان" أوضح وزير الأوقاف خلالها، أن الإيمان ليس مجرد كلام، فالإيمان اعتقاد صادق وسلوك قويم، وأخلاق حميدة، لكون الإيمان هو العمل أي ما وقع في القلب وصدقه العقل.

وتابع وزير الأوقاف، أن المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، ولا إيمان لمن لا أمان ولا عهد له فالإسلام ليس كلامًا وإنما هو أخلاق وقيم، والإيمان الحقيقي هو الذي يقوم على الصدق والأخذ بأسباب العلم، لأننا بحاجة إلى الإيمان والعلم معًا لكي ترتقي الأمم.

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة الحفاظ على هيبة المساجد، وما جرى بنائه خلال الفترة السابقة من مساجد بالمدن الجديدة يعد طفرة، كما جرى إعادة وتجديد نحو 3600 مسجد، هذا بخلاف ما جرى تجديده بالجهود الذاتية.