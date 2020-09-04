الدولار يواصل تراجعه مقابل الجنيه ويفقد 10 قروش في أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، وفقد نحو 5 قروش، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وانخفض سعر الدولار للأسبوع الثاني، ليفقد نحو 10 قروش، في 15 يوما، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك.

وخلال الأسبوع الماضي، فقد الدولار نحو 5 قروش، في البنك الأهلي المصري، ليسجل أمس الخميس 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع مقارنة بسعر 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وخلال الأسبوعين الماضيين، انخفض الدولار إلى 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع أمس، مقابل 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي.