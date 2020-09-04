لمنع انتشار كورونا.. فض حفلي زفاف في الإسكندرية - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي العامرية ثان في الإسكندرية حملة، لمتابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في منطقة الكينج مريوط.

من جانبه، قال محمد هنداوي، رئيس حي العامرية ثان، إنه جرى فض حفلي زفاف، أحدهما أقيم داخل فيلا في شارع عمر المختار، والآخر في فيلا في بحري السكة الحديد بمنطقة الكينج مريوط، وذلك لمخالفتهما قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف رئيس حي العامرية ثان، في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه جرى التحفظ على مكبرات صوت ومنضدة وحاملي كاميرا من داخل الفيلات المشار إليها، موضحا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الحفلين وملاك الفيلات.