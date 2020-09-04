الكرملين يؤكد تسلُمه معلومات استخباراتية بيلاروسية تتعلق بقضية تسميم نافالني

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أعلن الكرملين أن بيلاروسيا سلمت أجهزة الأمن الروسية معلومات استخباراتية بشأن فبركة قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة:"إن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية تسلمت هذه المعلومات أمس وتدرسها حاليا وستبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بشأنها".

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وأضاف:" ليست لدي حتى الآن أي تفاصيل عن فحوى هذه المعلومات، ولذلك لا أستطيع التعليق الآن على ما قاله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن هذه المعلومات تؤكد فبركة قضية تسميم نافالني".

وأوضح بيسكوف أن النيابة الروسية ستفتح تحقيقا في التسميم المزعوم لنافالني في حال تقديم أدلة تثبت العثور على آثار مادة سامة في جسمه، مبديا سعي موسكو إلى كشف سبب تدهور صحة المعارض الروسي عبر الحوار مع السلطات الألمانية.

يُذكر أن الرئيس البيلاروسي أعلن أمس أن أجهزة الاستخبارات البيلاروسية اعترضت محادثة صوتية بين بولندا وألمانيا تؤكد تزييف وفبركة الجانب الألماني لموضوع تسميم المعارض الروسي.