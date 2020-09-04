خالفت شروط التخصيص.. شرطة التعمير تزيل 248 حالة تعد وإغلاق 285 منشأة خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر أغسطس 2020 عن ضبط تأمين إزالة 248 حالة تعدى متنوعة وإلغاء تخصيص وسحب 21 وحدة وغلق وتشميع (285) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص وإيقاف (520) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص وضبط (324) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص.

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كما ضبط (434) مخالفات مباني، 66 مخالفة مرورية و39 واقعة فض أختام وإزالة ورفع 468 مخالفة فورية وتأمين إزالة ورفع (435) مخالفة إشغالات متنوعة وضبط 212 واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإداري.

وضُبط بمجال الأمن العام (69 قضية سرقة تيار كهربائي ومياه عمومية ورفع عدادات – 31 قضية سرقة مواد محجرية)و110 مخالفة نظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام و66 بائع جائل، وشهادة صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.