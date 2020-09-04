ضبط هارب من 77 حكم قضائي وغرامات 10 ملايين جنيه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط هارب من 77 حكم قضائي، بقيمة غرامات مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه. كانت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين بنطاق مديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة شرطة مصر القديمة) مطلوب التنفيذ عليه في 77 حكم حبس جزئي وغرامات في قضايا "مباني، استيلاء، سرقة تيار كهربائي، تبديد، نصب" بإجمالي حبس 14سنة و3 شهور، وكذا غرامات مالية مستحقة بلغت نحو (9.041.387 تسعة مليون وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وسبع وثمانون جنيه). وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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