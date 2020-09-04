الجزائر تسجّل 7 وفيات و325 اصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية،أمس الأربعاء، عن تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 45158 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 1523 وفاة