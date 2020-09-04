مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لسوريا

وصلت طائرة مساعدات طبية إلى مطار دمشق الدولي مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي إلى الهلال الأحمر العربي السوري، تتضمن تجهيزات طبية للوقاية من فيروس الهلال الأحمر العربي السوري، تتضمن تجهيزات طبية للوقاية من فيروس كورونا وبحسب وكالة "سانا" السورية، تتضمن المساعدات 25 طنا من التجهيزات الطبية والأدوية ولوازم التعقيم والوقاية من فيروس كورونا.

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