“هيومن رايتس ووتش”: وفاة أربعة معتقلين في سجون مصرية في أقل من 72 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أمس الخميس، أنّ أربعة معتقلين توفوا في سجون مصرية بين 31 آب و2 أيلول، وقد نددت بـما وصفته “إهمال غير مقبول” من جانب سلطات السجون المصرية.

وفي بيان لها قالت المنظمة، إنّ “رجلاً مصرياً (64 عاماً)، كانت أسرته المستقرّة في الولايات المتحدة قد طالبت بإطلاق سراحه في عدة مناسبات بسبب وضعه الصحي، توفي في 2 أيلول 2020 في “سجن طرة-2 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، بعد عامين تقريباً من احتجازه دون محاكمة”.

وأضافت أنّ أحمد عبد النبي محمود اعتقل في نهاية 2018 بتهمة الانتماء إلى “جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون”.

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ونقل البيان عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، قوله إنّه “عندما تحتجز السلطات المصرية أحد الأشخاص، تُصبح مسؤولة عن سلامته. على السلطات فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة أحمد محمود، لمعرفة إذا ما كان للإهمال الطبي دور”.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش”، في بيانها نقلاً عن “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي جماعة حقوقية محليّة، أنّ “ثلاثة مصريين آخرين، كانوا محتجزين في سجون أخرى، توفوا خلال يومين فقط، في 31 آب والأول من أيلول”.

وأوضحت أنّ هؤلاء الثلاثة هم “صبحي السقا في سجن برج العرب في الإسكندرية (شمال) وشعبان حسين خالد في سجن الفيوم (غرب)، وعبد الرحمن يوسف زوال في سجن تحقيق طرة” بالقاهرة.

ووفقاً لمنظمات حقوقية فإنّ عدد السجناء السياسيين في مصر يناهز 60 ألف سجين.