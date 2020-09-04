- 1/2
- 2/2
السجون المصرية
أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أمس الخميس، أنّ أربعة معتقلين توفوا في سجون مصرية بين 31 آب و2 أيلول، وقد نددت بـما وصفته “إهمال غير مقبول” من جانب سلطات السجون المصرية.
وفي بيان لها قالت المنظمة، إنّ “رجلاً مصرياً (64 عاماً)، كانت أسرته المستقرّة في الولايات المتحدة قد طالبت بإطلاق سراحه في عدة مناسبات بسبب وضعه الصحي، توفي في 2 أيلول 2020 في “سجن طرة-2 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، بعد عامين تقريباً من احتجازه دون محاكمة”.
وأضافت أنّ أحمد عبد النبي محمود اعتقل في نهاية 2018 بتهمة الانتماء إلى “جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون”.
ونقل البيان عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، قوله إنّه “عندما تحتجز السلطات المصرية أحد الأشخاص، تُصبح مسؤولة عن سلامته. على السلطات فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة أحمد محمود، لمعرفة إذا ما كان للإهمال الطبي دور”.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش”، في بيانها نقلاً عن “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي جماعة حقوقية محليّة، أنّ “ثلاثة مصريين آخرين، كانوا محتجزين في سجون أخرى، توفوا خلال يومين فقط، في 31 آب والأول من أيلول”.
وأوضحت أنّ هؤلاء الثلاثة هم “صبحي السقا في سجن برج العرب في الإسكندرية (شمال) وشعبان حسين خالد في سجن الفيوم (غرب)، وعبد الرحمن يوسف زوال في سجن تحقيق طرة” بالقاهرة.
ووفقاً لمنظمات حقوقية فإنّ عدد السجناء السياسيين في مصر يناهز 60 ألف سجين.
كانت هذه تفاصيل خبر “هيومن رايتس ووتش”: وفاة أربعة معتقلين في سجون مصرية في أقل من 72 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.