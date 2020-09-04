كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الروسية،اليوم الجمعة، خلال الساعات الـ24 الماضية، عن تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، برصد 5110 إصابات جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 4995 إصابة في اليوم السابق)، أي أعلى حصيلة يومية منذ 10 أغسطس عندما تم تسجيل 5118 إصابة.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)، مشيرا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد.

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ورصدت الغرفة 121 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 114 وفاة في اليوم السابق.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1015105 إصابات، بما في ذلك 17649 حالة وفاة و164709 حالات نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ823 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 5812 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 832747 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 37.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 334 ألفا منها خلال اليوم الأخير، ولا يزال أكثر من 211 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.