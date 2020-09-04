حقوقيون يطالبون وزير الصحة بالتدخل بعد هدم مشاريع اجتماعية لفائدة الأطر الصحية في مراكش

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير الصحة، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش بشأن هدم، وإيقاف أشغال بناء مرافق مرخص لها لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية.

وأوضحت الجمعية، في رسالتها، أن جمعية الأعمال الاجتماعية بادرت إلى إنشاء، وتهيئة مرافق اجتماعية بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين، بالإضافة إلى أنها شرعت، كذلك، في فتح مقصف ابن طفيل، وتهيئة الملعب، ومستودع الملابس، التابع له.

وأضاف المصدر نفسه أن جمعية الأعمال الاجتماعية هي من قامت بجميع المساطر القانونية للحصول على التراخيص الضرورية، ليتم في آخر المطاف إجهاض هذا المشروع، ومرة أخرى بإيعاز من جهة مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية المذكورة قامت بٱستصدار رخصة بإنشاء مركز للنسخ، وبيع بعض الحاجيات الأساسية داخل المركز، ليستفيد منه العاملون فيه، والمرتفقون، ولكي يكون مصدر مداخيل لها، للاستمرار في تقديم خدماتها لفائدة منخرطيها، وبعد إنشاء التصاميم الضرورية، والشروع في إنجاز البناية فوجئت بتوقيف، ومنع الأشغال بها، قبل أن يتم هدمها ليلا، ومن دون أي إخبار كتابي مسبق، أو أي تعليل قانوني، علما أن أشغالها كلفت ميزانية مهمة من موارد الجمعية، حسب ما ورد في الشكاية.

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واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عملية هدم منشآت متوفرة على تصريح قبلي، تجاوز لسلطة القانون، ومس بحقوق الغير، وقد تشكل شططا في استعمال السلطة، إذا لم تكن مسنودة قانونيا، وعليه طالبت الجمعية كل حسب موقعه، ومسؤولياته بفتح تحقيق حول عملية الهدم المفاجئة، وتحديد الأسس القانونية، والمسطرية، التي تم اعتمادها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة عن ذلك.