اشتعلت في جبال بوهاشم، منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، حرائق جديدة، وذلك بعد قليلة من إخماد حريق آخر حصد 1700 هكتار من الأراضي.
وحسب ما صرح به شهود عيان ل”اليوم24″، فإن الحريق الأول الذي اندلع في الساعات الأولى من يوم الخميس، بقرية “بوسرواس”، سببت الرياح القوية التي تشهدها المنطقة، والتي كانت السبب الرئيسي في اشتعاله، وحولت هكتارات من الأراضي إلى رماد.
وحسب مصدر آخر، فإن جماعة بني عروس عرفت إندلاع حريق آخر في حدود الساعة العاشرة من يوم أمس، وصف بالمهول، بمحيط قرى “ميصرة”،”بوجارية” و”الرملة”، وهي المنطقة التي تتميز بكثافة سكانية هامة يعكسها عدد من القرى المنتشرة بهذه المنطقة الجبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إخمادها قبل أيام..غابات بوهاشم تشتعل بقوة من جديد -صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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