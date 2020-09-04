أم الفحم: 70 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن في مدينة أم الفحم، عن تشخيص 70 إصابة جديدة لمواطنين بفيروس كورونا المستجد، منذ أمس الخميس ولغاية صباح اليوم، الجمعة.

وذكر الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "60 حالة جديدة ظهرت أمس الخميس بالإضافة إلى 10 حالات جرى تشخيصها صباح اليوم، ليرتفع مجمل عدد المصابين منذ بداية الأزمة إلى 1002".

وتابع أن "عدد الحالات النشطة بلغ 364 حالة لغاية الآن، في المقابل تعافى 638 مواطنا من الفيروس".

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وأدرجت مدينة أم الفحم ضمن قائمة "البلدات الحمراء" التي سيسري عليها الإغلاق بدء من يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى تشديد التقييدات من أجل الحد من تفشي العدوى، بحسب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا.

وتشمل القيود الجديدة إغلاق المؤسسات التعليمية باستثناء رياض الأطفال والتعليم الخاص، وإغلاق المصالح التجارية - عدا التي تعتبر حيوية (صيدليات ومحال بيع المنتجات الغذائية)، إضافة حد الحركة لمسافة 500 متر عن مكان السكن، وتقليص في عمل المواصلات العامة، بالإضافة إلى تقييد حركة الدخول والخروج من الأحياء أو البلدات الحمراء.

وسيتم تحديد قائمة المدن التي ستشهد إغلاقا عينيًا وفقًا لقرار كابينيت كورونا، يوم الأحد المقبل، حيث سيتعين على الشرطة إخطار الجهات المسؤولة بعدد المدن والبلدات التي ستكون قادرة على فرض الإغلاق فيها؛ فيما حدد الوزراء معيار إزالة البلدات من القائمة الحمراء وهو تسجيل معدل إصابة أقل من 1%.