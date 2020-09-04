شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:46 صباحًا, 4 سبتمبر 2020 م
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ارتفعت الأسعار العالمية للأغذية للشهر الثالث على التوالي خلال آب (أغسطس) بفعل ارتفاع الطلب وضعف الدولار الأمريكي خلال الفترة، بحسب تقرير صادر أمس عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتعقب الأسعار الدولية لمعظم السلع الغذائية الأساسية المتداولة في التجارة، 96.1 نقطة في أغسطس أي بارتفاع 2.0 في المائة عما كان عليه خلال الشهر الماضي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2020.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 1.9 في المائة عما كان عليه خلال يوليو بمعدل 7.0 في المائة أعلى من قيمته خلال أغسطس 2019، حيث كانت أسعار الحبوب الخشنة الأشد ارتفاعا.
كما ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة 8.6 في المائة وبلغت 33.4 في المائة أعلى من مستواها خلال العام الماضي ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الطلب على الواردات في الصين.
بدورها سجلت أسعار الذرة ارتفاعا 2.2 في المائة في ظل مخاوف من أن تؤثر الأضرار التي لحقت أخيرا بالمحاصيل في ولاية “آيوا” على الإمدادات. وسجلت أيضا الأسعار الدولية للأرز ارتفاعا بفعل المحدودية الموسمية للكميات المتاحة وارتفاع الطلب في إفريقيا.
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