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أوكرانيا تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا

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قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 2723 حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 2495 إصابة.

وفرضت أوكرانيا حظرا مؤقتا على دخول معظم الأجانب إلى البلاد حتى 28 سبتمبر ، ومددت إجراءات العزل العام حتى نهاية أكتوبر لاحتواء الارتفاع الأخير في الإصابات.

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