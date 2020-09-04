شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عضو ثان من طاقم سفينة شحن انقلبت قبالة اليابان بعد إنقاذه والان نبدء بالتفاصيل
كان خفر السواحل قد ذكر أنه تم العثور على الرجل فاقد الوعي على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال غربي جزيرة أمامي أوشيما، ونقل إلى المستشفى. ونقلت وكالة كيودو عن خفر السواحل أن الرجل تُوفي.
وقال خفر السواحل إنه تم أيضا انتشال سترة نجاة وأبقار نافقة من نفس المنطقة، وإن البحث لا يزال مستمرا عن 41 آخرين من أفراد الطاقم المفقودين.
وتشارك ثلاث سفن وطائرة وغواصان في البحث عن السفينة (جلف لايفستوك 1) التي فُقدت يوم الأربعاء.
كانت السفينة التي تحمل قرابة 6000 بقرة قد أرسلت نداء استغاثة من منطقة إلى الغرب من جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غرب اليابان يوم الأربعاء وسط رياح قوية وأمواج عاتية جراء الإعصار مايساك.
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