شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل نحو 5110 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا تسجيل 5110 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و15105، وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم. وقالت السلطات إن 121 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية وبهذا تصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 17649.

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